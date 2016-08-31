卓越集团大型商业品牌焕新梅林

——卓悦汇购物中心8月26日盛大开业

2016-08-31 14:20 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

8月26日是深圳特区36周年的生日，在这喜庆的日子里，梅林第一个具有片区商圈升级重大意义的旗舰购物中心——卓悦汇，也在万众瞩目中盛大开业！

卓越集团大型商业品牌 焕新梅林

从城市地标到国际都会标杆，卓越集团以自身的商务地产优势开启了一个城市CBD的未来。经过二十载稳健发展，现已形成房地产综合开发、商业地产运营、金融投资管理三大板块的产业格局，连续13年被中国指数研究院评为“中国房地产百强企业”，布局全国14城， CBD占地300万平米，旧改项目40余个；在商业经营方面，自2003年涉足商业地产领域，始终与国际国内一流品牌商家携手，以商业策划、设计、招商、运营管理等一体化的核心业务能力，致力于对商圈价值的重新发现与发掘，被房协评为“中国商业地产10强”并位列三甲。另外，继卓越福田INTOWN后，INTOWN产品线的首个品牌复制项目——后海INTOWN也将在卓越后海中心同日绽放，与卓悦汇二店齐开，共贺特区成立36周年！

卓悦汇的入市标志着卓越商业在产品开发领域迈出的崭新一步。作为卓越集团在商业地产领域推出的全新购物中心品牌，也是卓越商业的核心品牌和旗舰级产品，首家卓悦汇落地深圳，还将在近两年内实现青岛的复制，更在北京、上海、杭州、成都、重庆和长沙等重点城市布局。

深圳卓悦汇，坐拥10万平米体量，英文名Injoy谐音“Enjoy”，取义“in joy”，通过“自然·成长·分享·喜悦”四大商业主题表达了生活、体验与情感上的维系。卓悦汇时代的到来，在展示都市商业新空间的同时，让梅林人从此可以享受家门口的精彩购物休闲体验！更加速了梅林区域商圈焕新、促进了市民未来的生活梦想焕新。

卓悦汇 购物休闲新体验

作为40万平米商务综合体卓越城的有机组成部分，卓悦汇购物中心紧邻深圳福田CBD核心区，位于梅林路与中康路交汇处，对外坐拥着交通路网五纵三横的便捷切换和深圳4、9号地铁线的无缝接驳，对内分享着卓越城世界级配套资源和24小时活力区域综合服务功能中心的商务功能外溢，真正实现购物中心商业与商务的空间、服务分享。针对消费主力之一的写字楼时尚白领，卓悦汇可定制读书会、商务交流派对及私人会客室等分享平台，成为商务休闲与职业交流的不二场所。

深圳卓悦汇整合购物、休闲、娱乐、餐饮、文化、教育等多种类多档位的消费体验，汇聚200多家人气餐饮、精品零售、亲子教育、时尚购物、先锋娱乐、家居生活等领域的优质品牌，其中160余个品牌为首次入驻梅林。

伴随卓悦汇的盛大开幕，场内近200家商户同步开业，全场开业率高达98%，业态齐全，各具特色：揽括H&M，优衣库、CK Jeans、影儿、欧时力、JACK & JONES等时尚人气品牌，永辉超市的入驻更让生活便利一应俱全；外婆家、圣丰城、西贝莜面村、云海肴、巴蜀风、港丽餐厅、润园四季、元气寿司、鑫泰、奈雪の茶等多国菜系、各族菜色及休闲餐饮，一次性满足深圳这个移民城市多种口味的需求；杨梅红、悠游堂、奇乐儿、星际传奇、七田真等儿童母婴、艺术、培训教育、亲子体验一站式亲子业态全覆盖；还有深圳最大的IMAX橙天嘉禾影城带来全民休闲娱乐互动新体验。

蒸汽朋克Emoji双IP助阵开业 精彩活动玩酷开场

卓悦汇立足“生活新意分享中心”，旨在为消费者打造轻松愉悦、玩“趣”满满的新购物体验，这与emoji玩趣生活、乐观面对一切事物的态度不谋而合。开业活动以“I呦我趣”为主题，现场装饰结合emoji蒸汽朋克全城首秀，通过emoji多变的表情，为消费者带来更欢乐的购物体验。

8月26日至28日，卓悦汇为顾客准备了丰富的开业活动。开业三天时间，卓悦汇场内60余家人气美食商户，云海肴、皖厨、荷庭、圣丰城等，都以5折优惠欢迎各路吃货的到来。以美食丰富闻名的梅林，因为卓悦汇的到来，迎来全新选择；除此之外，卓悦汇还准备了精彩纷呈的创意活动及亲子活动，现场抽奖、微信摇一摇、创意时尚秀、免费儿童乐园、VR体验等各式活动，都为到场顾客带去惊喜。8月26-28日短短三天，吸引超60万人次到场，给梅林居民带来购物休闲的全新体验。