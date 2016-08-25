微众银行APP一周年 国金基金打造基金业互联网金融样本

2016-08-25 12:18 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

微众银行APP上线已一周年，“活期+”、“定期+”等产品备受市场关注。在过去的一年中，市场历经股市剧烈震荡、无风险利率下行、人民币汇率波动加大及P2P从火爆到风险暴露等，而微众银行与国金基金合作的“活期+”，作为微众银行的底层账户，不仅可以实现实时提现，更是支持存工资等各类生活场景，已成为市场中最为优秀的现金管理产品之一。

中国人民银行《2016金融稳定报告》显示，基金管理公司和其他11家具有公募牌照的资产管理机构共管理公募基金8.35万亿元,同比增长83.92%。

“我们绝对不求在单独点上的优越性，而是整体布局的合理性。”国金基金互联网金融中心总经理林霄向记者表示，“当前互联网战略周期缩短，市场参与者应审时度势随市场变化，而国金基金希望给用户提供一个舒服而妥贴的理财环境。”

亿级客户市场

微众银行“活期＋”产品实际是国金基金众赢货币基金，这款国内首只互联网银行定制基金，自2015年8月15日微众银行推出APP时，便备受瞩目。

2015年年初至今，经济持续低迷，各类信用资产风险相继暴露。国内金融市场和投资市场剧烈波动，投资者渐趋理性，股市剧烈波动、利率整体下行、汇率市场改革促使国内投资者布局全球市场，房地产市场分化和投资回报的不确定性等多方面因素促使大量资金流向风险较低的货币基金。

中国人民银行《2016金融稳定报告》显示，截至2015年末，公募基金净值8.35万亿元，同比增长83.92%。其中，股票型基金占比8.40%，较上年末下降20.56个百分点；混合型基金占比27.36%，较 上年末上升14.08个百分点；债券型基金占比8.43%，较上年末上升0.76个百分点；货币市场基金占比54.85%，较上年末上升8.86个百分点。

“这一年国金众赢货币规模的整体方向与产品规划一致，但节奏上比预想的稍慢一些。”国金基金互联网金融中心总经理林霄向记者表示。

当前微众银行的用户来源依托国内最活跃的移动应用产品——微信和手机QQ，腾讯目前拥有8亿QQ用户和4亿微信用户，假设转化率为50%，微众银行的客户数将达到6亿之众。

当然，这仍只是理论上的数据。今年3月份，微众银行披露数据显示，个人客户数已超600万。随着微众银行场景的不断扩大，国金基金这只底层货币基金—众赢货币的想象空间巨大。

寻找平衡点

货币基金备受市场关注，如何选择合适的货币基金？业内普遍认为，中长期业绩是衡量货币基金的首要点，一般收益率与规模呈现正相关性，规模较小将导致基金公司与银行谈判时缺乏议价能力，较难吸引资金关注。

国金基金作为一家年轻的基金公司，以其卓越的财富管理能力迅速建立起品牌效应， “创新”标识越来越清晰。截至2016年6月30日，公司累计的资产管理总规模已超过4400亿元，逐步完成了货币、混合等各类产品类型的布局，更是以互联网金融及量化指数投资为战略两翼，深耕固定收益。

“从去年开始，网金事业部更名为互联网金融中心。”林霄表示，未来国金基金的互联网金融中心将成为集产品需求获取、产品设计、发行、交易、运营、数据等于一体的底层业务综合平台，为客户提供定制的产品及服务。

近年公募基金规模的爆发式增长带动基金销售市场的火爆。银行、直销、券商等传统的三大销售模式正随着互联网金融的强势崛起而打乱。

今年3月，国金基金推出官方理财APP——及第理财，APP延续了国金基金在互联网金融领域一贯的创新风格，在功能性、操作效率、使用便捷度、页面设计友好度等多维度提升用户体验，采用简约配色和数据图表的年轻化、时尚化设计方式，带给用户崭新的品牌感受。

相对于微众银行与佣金宝而言，“及第理财”包含了国金基金正在发售的大部分产品。“目前，我们希望可以和C类客户直接进行2C的联系。”林霄称。

错位的竞争市场

“基金的收益、流动性以及风险性，需要从4-5个维度去判断，包括产品类型。”林霄表示，“在一个大环境中，投资者需要把多余的资金用于投资时，是希望有更多的理财渠道可以选择的。”

在当前微众银行的产品中，“活期＋”、“短期＋”及“定期＋”提供0-500天的产品，但周期为7天的基金产品相对欠缺。

近期国金基金正式成立一支互联网定制债券基金---“国金及第七天理财债券型证券投资基金”。该产品自7月22日起，仅用了一周时间即完成募集计划，目前已结束封闭期。记者发现，该产品颇具互联网特色，零申购赎回费，且认购门槛降至1元，达到真正实现大众理财的目标。且在开放申购后，每个交易日均可申购基金份额，这正是产品魅力所在。在二级市场持续动荡的局面下，对投资者而言，兼具收益和流动性是更理性的选择。

此款产品是国金基金与微众银行推出的第二款互联网产品。在微众银行“短期+”目录下即可购买。“我们希望给互联网用户提供一个舒服而妥贴的理财环境，做用心为老百姓赚钱的财富管理公司。国金基金未来会推出更多贴近用户需求的产品。”林霄最后说到。