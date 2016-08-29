科伦药业2016年中报解读:产业链布局渐显成效 创新驱动蓄势待发

2016-08-29 16:40 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

上半年，在国家经济增速放缓的大环境下，飞检常态化与密集政令的推出对医药产业的发展产生了深远影响，全国输液市场一片腥风苦雨的情况下，科伦输液不仅没有出现同业毛利大幅下降的情况，反而实现了毛利正增长。

科伦药业(15.800, -0.09, -0.57%) 2016年中期实现营业收入40.96亿元，同比增加6.80%，公司整体实现净利润4.10亿元，同比增长511万元，受少数股东损益、市场开发费、折旧摊销、员工薪酬等费用增加影响，归属于母公司股东的净利润同比降5.67%。

科伦药业2016年中报数据充满正能量，除了当期利润下降略有遗憾外，企业现金流维持的较好。这一方面是科伦精益计划节能增效的效果，科伦的精益管理在业内名列前茅，发改委钦定的管理标杆；另一方面，科伦市场拓展稳中有升，去年底和今年的招投标活动中，科伦机制灵活，还有最重要的一点，就是科伦药业产业战略布局升级之路进展顺利。

一、产业链布局渐显成效经营稳中有进

1、输液制剂业务产品结构持续优化，整体毛利额和毛利率增加

2016年上半年，公司把握市场节奏，抓好经营销售，公司低端治疗性玻璃瓶包装输液产品继续被塑瓶包装所取代，玻瓶包装输液产品占比持续下降；塑瓶包装输液产品销售与去年相比基本持平；可立袋、软袋等新型包装及高端输液产品保持继续稳定增长，公司输液业务在销售总量保持稳定的情况下，软塑化程度在继续提升，由去年的90.85%提高到今年的93.41%，预计今年底将占到94%左右。未来新型包装及高端输液产品占比将继续提升，塑瓶占比将下降到40%以下。总体上看，公司输液制剂产品实现销售收入29.25亿元，较去年同期略降0.76%，输液产品整体毛利率继续增长1.56%。

2、非输液类业务产品多点开花，川宁实现扭亏为盈

2016年上半年，公司非输液业务整体实现销售收入10.97亿元，较去年同期增长31.37%。其中，伊犁川宁销售增长较快，非输液制剂销售收入同比增长15.50%。

今年，科伦药业非输液类业务产品呈现出多点开花态势，其中，销售过亿元的康复新液，继续保持平稳增长13.08%；草酸艾司西酞普兰片仍增长迅速，今年上半年同比增长11.38%；塑料安瓿针销售数量较去年同期增长超过50%以上，为抢占市场份额，加大了对销售客户支持力度，塑料安瓿整体销售收入略降3.02%，公司将在做好现有几个品种的同时，做好利巴韦林塑料安瓿的招投标和上市推广工作，随着后续氯化钠、维生素B6塑料安瓿的获批上市，公司塑料安瓿产品将初步形成产品群，这将为未来塑料安瓿领域博取先发优势地位奠定基础；腹膜透析液经过前期3年的市场铺垫，腹透业务开始呈现快速上涨的趋势，销售收入同比增长32.85%。

而伊犁川宁依靠自身力量苦战突围，创新性地解决了困扰整个抗生素行业的环保难题。川宁一期硫红项目整体产销稳定，实现盈利。2016年上半年，伊犁川宁在新增缴纳了印花税、房产税、土地使用税664万后实现净利润1，137万元。据悉，川宁二期头孢生产线进入试生产后，于2016年3月实现50%产能，提前实现规模目标，二期头孢计划在下半年逐步推进实现满产。

3、“一带一路”中亚国际业务初见成效海外市场未来在逐步展开

在国家“一带一路”战略背景下，公司以哈萨克为立足点，积极推进周边中亚各国家部份品种注册。已在吉尔吉斯、塔吉克实现销售。俄罗斯普液、治疗性输液氧氟沙星注册完成，正在进行价格注册，其它治疗性品种及肿瘤水针的注册进行到了不同阶段；同时，哈萨克斯坦科伦同步在中亚各国派驻销售代表进行市场开拓，在俄罗斯成立办事处，进行了前期市场开发和配合产品注册等工作。

通过努力，2016年上半年公司国内制剂和中间体出口均出现较明显增长，出口额同比增长50.11%，达4439.2万元；在新市场开发方面，2016年上半年共计新开发市场2个，新产品（品规）共计49个，这对未来的出口销售增长和对抗国际市场的波动提供了保证。

二、研发投入持续加大，创新驱动蓄势待发

1、持续加大研发投入

目前，国内医药产品供应链正面临质量标准全面提升的压力，包括：国内药品审评、仿制药的质量与疗效一致性评价将推动已上市药品质量快速提升，建立质量可追溯体系等，未来几年，医药企业的发展，唯有创新型企业强者恒强。科伦药业深刻认知行业未来演变，决心持续大力推进“创新驱动”战略，2016年上半年研发投入3.03亿元，同比增长21.57%，已累计研发投入约逾15亿元。

2、创新方面的成效开始显现

科伦以仿制为基础，以创新驱动未来的研发思路，围绕全球重大研制方向、重大疾病进展和重大技术平台，密切跟进国际制药工业进步，全面推进面向中国和全球市场的化学小分子、生物大分子以及新型给药系统（NDDS）的仿制和创新产品线布局。目前，“新型直立式聚丙烯医用输液袋制造技术与产业化”项目（可立袋）荣获国家科学技术进步二等奖；注射用乳糖酸阿奇霉素/氯化钠注射液（液固双室袋）获“中国人民解放军总后勤部卫生部军队医疗机构制剂批件”；复方醋酸钠林格注射液品种获国家食品药品监管总局注册批件；生物药物和新型给药系统药物首战告捷，重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液（西妥昔单抗）获国家食品药品监管总局注册受理，标志着我公司首个生物技术药物成功申报临床；紫杉醇白蛋白纳米粒获国家食品药品监管总局注册受理。今年6月，公司研发的聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获批生产，标志着我公司首个聚丙烯安瓿包装的治疗性产品成功上市，目前仅有我公司申报获批了聚丙烯安瓿包装的利巴韦林小容量注射剂，截至2016年7月，公司共有A类在研项目330项，已有38个优秀药物获批临床。

3、构建医学市场部，专业化营销推动未来储备创新药的市场覆盖

鉴于科伦研究院未来有300多个新产品的储备，随着新产品后续陆续获批上市，公司总部以精准营销为目标，着力构建更为专业化的营销体系，对其原有的市场部职能提出了升级要求，进行了重新梳理和定位，结合临床治疗的需求，规划产品未来的发展方向，并展开相关的研究。中央市场部以疾病治疗领域为单元，以产品组（群）为架构的骨架，重塑市场部，对市场需求、竞争状况进行详细调研，并制定品牌营销策略，组织推广方案的实施。