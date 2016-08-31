平安好房成立海南房友会 一键撬动十万亿市场

2016-08-31 14:21 来源： 经济观察网 作者： 张凤玲 编辑： 经济观察网

导语：

安宣文/文近日，平安好房在北京成立北京-海南房友会，联合海南富力、海南万科、海南雅居乐清水湾、广物地产、海航地产、北京联盛行等知名开发商和地产服务机构。整合资源，借助互联网+力量，为广大客户提供登岛、购房、旅游度假等多项服务，开拓十万亿级海南房地产销售与后服务市场。

海南后市场看好 三成购房者来自北京

海南拥有得天独厚的自然资源，有国际旅游岛、世界长寿之乡之称。海南气候四季如春，空气中的负氧离子含量极高浓度达5-10万个立方厘米，比国内其他大中城市高出十几倍，是天然的“大氧吧”，也成为国内不少大城市居民躲避雾霾的旅游度假圣地。据统计，中国富裕阶层出游目的地52%为海南，“国际旅游岛”的发展战略，已经成为海南经济增长的新亮点。无论是养老休闲居住还是投资升值，海南房产都是客户的绝佳选择。平安好房北京分公司总经理卞京表示，北京人在海南买房的热情非常高，据初步统计，北京地区客户占海南所有楼盘销售份额30%以上，在北京工作打拼，在海南享受生活，已经成为趋势。

但是海南房产的供应量实际上并不多。海南省政府于今年2月实施“两个暂停”等房地产调控政策，且央行、银监会发布房贷新政，海南除三亚外都可享受最低首付20%。最新数据表明，上半年海南全省房屋销售面积759.06万平方米，同比增长64.3%；截止6月末，全省商品住房库存去化期降低到27个月，分别比去年12月末和今年3月末减少18个和15个月。海南房产属于“资源型”房产，虽然海南四面环海，但不是所有的有海的地方都能开发房地产。从08年国际旅游岛建设到现在，海南的优质自然资源越来越少。

互联网打通流程服务，一键化解决海南购房痛点

大多数海南购房的人群有相似的痛点：机票等交通费造成购房成本高，登岛后服务贫乏且不成熟，岛上的交通生活成本高。如何将低频次的购房和高品质的海岛游相结合，提高这部分人群的登岛率，就成了关键。北京-海南房友会旨在将投资海南发展为“双城生活”，打造共享生活圈。

首先，房友会利用线上运营，信息共享，降低登岛成本。通过线上运营和网友互动，让购房者共享海南房产信息及各种主题俱乐部活动，吸引目标客户，并辅之线下主题活动。有意向的客户看到感兴趣的楼盘和活动后，即可参与登岛报名，通过人群的集合，实现配套包机旅行、房屋共享、用车共享，以此降低登岛成本。卞京表示，以北京飞海南为例，即使淡季人均交通成本也近3000元。如果以降低登岛费为切入点，将会有巨大的市场空间。

其次，房友会利用互联网+，完善登岛后服务。目前海南登岛后成本包含交通、饮食、住宿相当高，甚至远超巴厘岛、马尔代夫等热带度假圣地，3万元一顿的天价海鲜、10元一位的天价厕所、50元一张的打印费屡屡上热点头条。房友会利用互联网+，打通客户客户沟通流程，因而对每一位客户的需求都有了解，客户也会主动选择自己感兴趣的主题活动和楼盘。房友会可以提前做好安排，实现客户的一键式服务，客户在旅游放松的氛围下，轻松完成目标楼盘参观和签约。而平安好房可更为购房者提供最大力度的购房补贴和金融服务。

此外，海南房友会细化客户群，高效利用海南资源。海南近年开发了大量旅游产品，比如：帆船、潜水、游艇、海钓、高尔夫、户外俱乐部，都面临着潮汐式运营的尴尬，造成这些房产后服务亏损，亏损后服务水准无法提升，陷入恶性循环。海南房友会将发挥强大的蓄客能力，实现客户人群细分，为海南开发商去库存、整合资源建设国际旅游岛助一臂之力，也为客户提供了高品质海南游服务体验。

海南房友会会长、平安好房董事长兼CEO庄诺表示，海南需要大力发展“过客经济”，发扬海南的资源优势，大力发展养老、养生、度假产业。当下北上广楼市被限，二线热点城市房价高企，海南房价呈现价值洼地，今年以来海南地产的量增就已经展现出海南地产价值的后发之力，极有可能在短期内迎来九十年代以来的第二春。此次利用互联网平台成立海南房友会，通过整合海南政府、开发商、客户资源，成功撬动十万亿海南房地产销售与后服务市场，盘活海南热带海洋旅游资源，完善海南房地产购房体验，为海南高品质海南岛建设提供新兴力量，值得市场期待。