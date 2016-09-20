经济观察网 记者 洪宇涵 9月20日，暴风集团（股票代码：300431）宣布，集团参股的暴风体育（北京）有限责任公司（以下简称“暴风体育”），完成了2.04亿人民币的A轮融资。经济观察报向暴风体育了解到，本轮融资由景宁光大浙通壹号投资管理合伙企业等5家投资方共同投资，向暴风体育增资2.04亿人民币。

暴风科技全称是北京暴风科技股份有限公司，于2015年3月上市，主营互联网视频业务，2016年6月6日起，更名为“暴风集团”，进军体育产业。此次融资距离暴风体育成立仅不到100天。

暴风科技董事长冯鑫在2016年4月份公开表示，除了暴风影音、虚拟现实、TV、秀场已有的业务，影视和游戏业务也即将开展业务，跨界整合用户的数字娱乐消费需求已经成为一种趋势，目前暴风科技缺少的是体育业务，2016年将发力体育产业。暴风体育自6月成立以来，通过PC及APP成功播出中超、德甲等版权赛事，吸引众多体育迷的关注。从10月底开始，暴风体育还将在线播出新赛季全部场次CBA赛事。

冯鑫还表示，暴风体育自成立以来就得到体育产业各方的大力支持，此次A轮融资成功是暴风体育发展成为全球互联网体育平台的坚实一步。“暴风体育在短短100天内就完成A轮融资，再一次创出了暴风联邦生态企业融资的新纪录。”

而此次投资方景宁光大浙通壹号投资管理合伙企业负责人向经济观察报表示，暴风体育在成立后立即受到很多投资人的关注，“这不仅是一家简单的互联网体育视频公司，除了版权，它们在技术、产品等很多方面都有独特优势。这才是最吸引我们的，相信暴风体育会改变互联网体育格局。”

此次融资会进一步提升暴风体育的竞争优势，增强对世界级体育赛事IP的开发能力、提高内容制作水准、推进VR等新技术的研发，打造更加丰富的赛事观看体验，为用户提供更好的互联网体育服务。